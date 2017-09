EH Bildu pide que se aclare el envío de armas a Arabia desde el Puerto de Bilbao porque "se usan en crímenes de guerra"

EH Bildu ha pedido explicaciones a los gobiernos vasco y español acerca del envío de armamento militar a Arabia Saudí desde el Puerto de Bilbao, porque "esas armas son las que el régimen saudí emplea luego contra la población civil en Yemen, crímenes de guerra continuamente denunciados por organismos internacionales humanitarios".

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha advertido de que "este pueblo no puede ser cómplice de estados criminales", y ha recordado que, según un informe de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, de octubre de 2016 a julio de 2017 "salieron del puerto de Bilbao 312 contenedores cargados con munición, bombas, torpedos, granadas y misiles con destino Arabia, y no podemos obviar que en la comunidad internacional ese país está acusado de crímenes de guerra por sus ataques contra la población civil en Yemen". "Es ahí donde acaban las bombas que salen de Bilbao, y eso, como sociedad, no lo podemos permitir", ha insistido Otero.