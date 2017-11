Durán llevará el martes a la Mesa los contratos del 35 aniversario del Parlamento andaluz, incluida la campaña del 4D

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, llevará a la Mesa de la Cámara que se celebrará el próximo martes los contratos que se han suscrito con motivo de la conmemoración de los 35 años de la institución, entre los que se encuentra el relativo a la campaña en redes sociales con la empresa de Madrid 'El Cañonazo Transmedia' por el 40 aniversario de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977.

Sobre el hecho de que haya trascendido en los medios de comunicación que un sobrino suyo trabaja en la empresa, ha indicado que él sí tenía conocimiento de ello y que se trata de un simple "trabajador", que no tiene responsabilidad ninguna ni ningún tipo de "capacidad de decisión" ni forma parte de la dirección y que cobra "una nómina como cualquier joven de 23 años". "Nadie pensó desde el gabinete de comunicación del Parlamento que esto fuese relevante porque no era una persona que fuera relevante en algún aspecto ni para la contratación ni para el diseño", según ha sentenciado Durán, apuntando que, no obstante, si eso "se considera un error", lo asume y será un "error" por su parte.