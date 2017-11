Duran i Lleida dice que la independencia de Cataluña sería "un tumor" que "irradiaría metástasis" a la UE

Lo han acompañado la ministra Montserrat y la socialista Batet, entre otras personalidades políticas

El que fuese dirigente nacionalista ha rechazado la independencia por distintos motivos, entre los que ha destacado una cuestión de "sentimientos", una "parte racional" y, sobre todo, su autodefinición como "europeísta", algo que cree que no casa con el independentismo. "El proyecto de la Unión Europea pasa por integrar Estados que ya existen, no por crear nuevos Estados fruto de la segregación de los existentes", ha defendido en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa.

Duran i Lleida ha expresado su "tristeza" ante "el desgarro que provoca y puede provocar la llamada cuestión catalana" y ha lamentado que se confunda el "catalanismo político" con el independentismo. En este sentido, ha explicado que él no es independentista porque nació en Aragón y tiene amistades por toda España, pero también porque no es "racional" bajo su punto de vista. Así, ha garantizado que "en el contexto en el que afortunadamente" le ha tocado vivir "no es posible la independencia" sin dejar de formar parte de la UE, sin "romper la cohesión social" en Cataluña o si "no te reconoce absolutamente nadie" --"ni siquiera el Parlamento regional de Flandes", ha incidido--.