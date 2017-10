Diputada de ICV pide a Puigdemont que aclare que no hubo declaración de independencia

Cree "una barbaridad democrática" el encarcelamiento de Sánchez y Cuixart

La coordinadora de ICV y diputada de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) en el Parlamento de Cataluña, Marta Ribas, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aclare que no hubo declaración de independencia, y al presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, que no se haga "más el gallego" y aborde el diálogo en Cataluña.

A su juicio, ha habido "una petición del fiscal durísima" y considera que "es injustificable" que se diga desde el Gobierno de España que se quiere "resolver la situación, y a la vez, se esté instigando, como mínimo, a que haya actuaciones judiciales de este calibre". "Creo que el momento político requería también de controlar estos temas, de ser muy cuidadoso para que nadie reviente el diálogo y no se está haciendo bien", ha indicado.

Marta Ribas ha apuntado que "no habrá ninguna solución hasta que no haya una mesa de diálogo". "La situación aún puede ir a mucho peor. Por tanto, antes de que vaya a peor, insistimos hoy también en que, por favor, no se empeore la situación", ha reclamado.