Defensa creará una comisión para el traslado de la base naval de Las Palmas aunque no cuenta con ubicación alternativa

Cospedal ha asumido este compromiso en el Congreso ante las reclamaciones del diputado de Nueva Canarias

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido este miércoles a crear antes de que finalice el año una comisión de estudio para el traslado de la base naval de la Armada en Las Palmas de Gran Canaria, aunque ha avisado de que aún no se cuenta con una ubicación alternativa.

Cospedal ha asumido este compromiso en el Pleno del Congreso ante las reclamaciones del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que ha acusado al Gobierno de dilatar este traslado desde hace más de 70 años. "Yo no quería crear más frustraciones porque no existe una ubicación alternativa, pero si usted lo cree así me comprometo a crear ese grupo de trabajo", ha asumido la ministra.