Dastis subraya que DAESH seguirá siendo una "amenaza considerable" aunque pierda su territorio

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha subrayado este miércoles que el grupo terrorista Estado Islámico (EI o DAESH) "seguirá siendo una amenaza terrorista considerable" aunque la coalición internacional consiga privarle de toda su base territorial, de manera que su derrota llevará tiempo.

Eso se traduce además en menos ingresos para el grupo terrorista y mina la moral de sus combatientes, ha explicado. No obstante, también ha admitido que, a medida que retrocede en Siria y en Irak, DAESH se reactiva y organiza redes en otros lugares, en particular en la UE y en Turquía, y no hay duda de su capacidad de actuar.