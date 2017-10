Dastis ve "mala idea" que Puigdemont no acuda al Senado: "Es una oferta de diálogo en la sede de la legitimidad popular"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este miércoles que le parece "mala idea" que el presidente catalán, Carles Puigdemont, no acuda al Senado a explicar sus alegaciones contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque se le había ofrecido la posibilidad de dialogar.

"Me parece mala idea porque nosotros siempre hemos estado ofreciendo diálogo en la sede de la legitimidad popular, que no venga me parece una mala idea", ha dicho a su llegada a la sede de la Universidad CEU, donde ha ofrecido una conferencia sobre los retos de Europa.