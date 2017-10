Dastis dice que el Gobierno hará "todo lo necesario" para que el 155 no cause nuevas imágenes de violencia

Afirma que Puigdemont puede expresarse en el Senado y "tomar las medidas necesarias para que no haya que aplicar ese artículo"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado este martes que el Gobierno hará "todo lo necesario" para que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña no se traduzca en que se repitan las imágenes de violencia que se vieron el 1-O.

"Vamos a hacer todo lo necesario para que esas imágenes no se vuelvan a producir, sin entrar en el debate de cuántas de ellas, en fin, si se exageraron o no", ha explicado el ministro de Exteriores en declaraciones a la prensa en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo.

Preguntado por la posible comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Senado y si hay algo que pueda decir para impedir la aplicación del artículo 155, Dastis ha subrayado que no puede "adivinar lo que vaya a decir el presidente Puigdemont" pero "personalmente" le parece "que es una buena señal que vaya al Senado y que exprese sus puntos de vista".

El jefe de la diplomacia española ha dejado claro que el Gobierno ha puesto en marcha la aplicación del artículo 155 "a su pesar" tras dar "todas las oportunidades a la Generalitat de Cataluña y su presidente para evitar llegar a este sitio". "El responsable de esta situación no hay más que uno", ha dicho, en referencia a Puigdemont.

"Si puede expresarse y tomar las medidas necesarias para que no haya que aplicar ese artículo, estoy seguro que en el Senado habrá esa oportunidad", ha asegurado Dastis. "Si hay posibilidades de que no se tenga que aplicar en la práctica, bienvenidas sean", ha incidido.

Al ser preguntado por qué no se ha reunido con los líderes de otras formaciones que se han mostrado más críticas con la actuación del Gobierno español, Dastis ha señalado que no ha "tenido oportunidad" de hablar con "esas voces más críticas" aunque "estaría encantado de hacerlo". "El Gobierno siempre ha estado dispuesto a escuchar sus puntos de vista", ha remachado, insistiendo en que el Gobierno no ha "rehuido el debate ni el diálogo", aunque también ha remarcado que ya "conocen perfectamente la posición del Gobierno".