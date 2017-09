Dastis cree que la Generalitat ha "pagado" a los "observadores" y avisa de que no habrá "mucho que observar"

El Gobierno desplegará "toda la comunicación necesaria" para rebatir "mentiras" y las embajadas estarán en contacto con Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha opinado este viernes que los "observadores internacionales" invitados por la Generalitat para observar el referéndum del 1 de octubre están "invitados con incentivos, es decir que han pagado a esos observadores para que vengan a observar", pero ha insistido en que no cree que "haya mucho que observar poque es evidente que no va a haber un referéndum".

Dastis ha recalcado que no puede haber referéndum puesto que "no hay un censo real" ni tampoco "una junta electoral", que "se desbandó rápidamente cuando se impusieron multas por incumplir la ley", así que "no hay mantera de atender y certificar que haya resultados mínimamente fidedignos·, según ha dicho tras clausurar la jornada "De la tribu a la ciudadanía... ¿europea?".