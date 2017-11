CyL acepta hablar de quitas de deuda, pero para todas las CCAA y no solo "para quien ha gastado sin tener"

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha admitido la posibilidad de que se deba y se pueda hablar sobre el endeudamiento de las comunidades autónomas con motivo de la negociación del futuro modelo de financiación pero ha sido tajante al advertir de que las posibles quitas tienen que ser "para todos" y no sólo para los territorios que han necesitado ayuda del Estado al no poder acceder a los mercados.

"Si se abre y se plantea la quita para las comunidades autónomas que necesitaron que les apoyara el Estado porque no podían financiarse fuera, porque tenían problemas de endeudamiento más allá de lo que lo tenían otros, no parece razonable que se apoye más a quien no ha cumplido y a quien ha gastado más sin tener, que a quien no lo ha hecho", ha sentenciado para recordar que comunidades que no optaron al FLA como Castilla y León consiguieron resolver problemas al Estado.