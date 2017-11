Cs cree que la propuesta fiscal de Iceta es más propia del "nacionalista Espadaler"

De Páramo: Puigdemont "no tiene credibilidad para dar lecciones sobre cumplir la ley"

El secretario de comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha lamentado la propuesta del candidato del PSC, Miquel Iceta, de una Hacienda federal catalana que recaude impuestos, y lo considera más propio del 'número 3' de la lista de Iceta, "el nacionalista Ramon Espadaler" (Units per Avançar).

Ha pedido a Iceta "responsabilidad y que no se equivoque de adversario", consciente de que las fuerzas constitucionalistas necesitan sumar para gobernar.

Preguntado por que el expresidente Carles Puigdemont, haya dicho que no volverá a Cataluña aunque queden en libertad sus consellers para no responder ante la ley belga, De Páramo ha respondido que "no tiene credibilidad para dar lecciones sobre cumplir la ley".