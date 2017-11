Cs cree que si no hay lista única se demuestra que "el independentismo solo sabe dividir"

Pide al PSC que "se defina" sobre si apoyará un Govern liderado por Cs

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertido este martes de que, si los partidos independentistas no se presentan en una lista unitaria a las elecciones del 21-D, se demostrará que "el independentismo solo sabe dividir".

En declaraciones a los medios, se ha mostrado convencido de que no habrá una lista unitaria del independentismo, lo que cree que evidenciará que "no tienen posibilidad de un proyecto realizable común" y que no tienen una alternativa.