Cs intentó convencer al Gobierno hasta el último minuto para que el Consejo de Ministros activara hoy el 155

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha desvelado que su partido ha apurado hasta el último minuto para tratar de convencer al Gobierno de que el Consejo de Ministros de este viernes aprobase el requerimiento al presidente catalán, Carles Puigdemont, con el que se iniciaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Este precepto constitucional se puede aplicar si una comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actúa de forma "que atente gravemente al interés general de España". Pero para activarlo es necesario que antes el Gobierno requiera al presidente de la comunidad en cuestión que cumpla la ley.

Ya en el caso de que este apercibimiento no cause efectos y el mandatario autonómico no cambie de actitud, el Gobierno, previo acuerdo de la mayoría absoluta del Senado (que el PP alcanza en solitario), podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a esa comunidad "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones o para la protección del mencionado interés general.