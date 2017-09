Cs pide que Puigdemont comparezca en el próximo pleno del Parlament

Cs ha registrado este viernes en el Parlament una solicitud para que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, comparezca en el próximo pleno del Parlament, que empieza el miércoles, para que aclare "por que mintió a los catalanes y negó públicamente haber recibido" el aviso de un posible atentado en La Rambla de Barcelona.

Considera que los catalanes merecen saber de qué organismo se recibió el aviso de atentado si es verdad que no era la CIA, por qué no se le dio credibilidad a dicho aviso y "por qué se dijo que no se había recibido ninguna alerta cuando después se ha demostrado que sí".