Cs y PP rechazan apoyar una declaración institucional para condenar "las agresiones fascistas" del 9 d'Octubre

Cs cree que se está "politizando un tema muy serio" y PP alega que no expresa "su apoyo a los FFCC de Seguridad"

Al haber sido rechazada por el PP y Cs y no contar con el apoyo de todos los grupos no ha podido ser presentada en la cámara valenciana como una declaración institucional, por lo que los grupos que la han propuesto ahora valorarán cómo incluir esta iniciativa en un pleno.

Desde Podemos, César Jiménez ha explicado que lo que se pretendía era "condenar los incidentes que hubo el 9 d'Octubre", pero ha lamentado que Cs y PP no estén de acuerdo con el contenido íntegro del texto al no haberlo apoyado.

"Hemos visto vídeos de la policía rodeando a estos ultras que iban hacia donde empezaba la manifestación. Esto para mí es muy grave y estos policías no deberían de haberlos dejado continuar. Son actuaciones que deberíamos de condenar porque no puede ser que no se pueda llevar a cabo una manifestación convocada legalmente y pacífica por parte de gente violenta que no quiere escuchar las ideas de otros", ha lamentado.