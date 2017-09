Cs ve al Govern como "golpistas sin frenos" para declarar la independencia

Califica el 1-O de fraude y acusa al Govern de "utilizar el sistema educativo"

En rueda de prensa, ha criticado la "performance" del Govern para explicar el dispositivo del 1-O y lo ha acusado de no respetar las leyes y dar un golpe a la democracia.

Carrizosa ha advertido de que el 1-O es "un fraude para declarar la independencia", ya que cree que no es un referéndum porque, a su juicio, es contrario a la ley, no tiene garantías y no se sabe cómo se va a producir el recuento y la supervisión de la votación.