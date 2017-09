Cs insta a Cifuentes a bajar impuestos: "¿Sabe por qué para usted no es el momento? Porque no hay elecciones"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a bajar impuestos "ahora" y le ha reprochado no hacerlo porque "no estamos en elecciones".

"¿Por qué se empeña en no bajar impuestos en la Comunidad de Madrid? ¿Sabe por qué para usted no es el momento adecuado? Porque no estamos en elecciones", ha denunciado Aguado en el debate sobre el estado de la región, donde ha reprochado las palabras de Cifuentes de ayer diciendo que cumplirá su compromiso de bajar impuestos pero no ahora.