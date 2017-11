Cospedal: "La tristeza es que Gobierno de Puigdemont ha hecho un daño que los catalanes no le van a perdonar"

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha lamentado que la "única tristeza" es que el Gobierno de Carles Puigdemont "ha hecho un daño terrible a su ciudadanía del cual los catalanes seguramente no le van perdonar".

Se ha dirigido a los que señalan que aún es un Gobierno legítimo, puntualizando que "lo era", porque lo que no puede hacer un Ejecutivo "es dedicarse sistemáticamente a incumplir la ley que se le aplica a todos los ciudadanos", criticando a aquellos que no creen en la división de poderes que queda reflejada en la Constitución Española y que tratan "de enmarañar al país, de ponerle tachas de democracia" o decir que "no funciona". "En un país democrático los poderes del Estado son independientes, no hay ninguno que deba controlar al otro".