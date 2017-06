El partido Contrapoder ha pedido al magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios Ferreiro, que tome declaración como testigos al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa que se investiga quién es la "magistrada amiga de la casa" que supuestamente chivó que los teléfonos de los investigados en la 'Operación Lezo' estaban siendo intervenidos.

No obstante, el ex promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ Antonio Jesús Fonseca-Herrero excluyó de estas diligencias el supuesto chivatazo denunciado porque, a juicio, no guarda "relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia". Aún así, dedujo testimonio para que se investigase quién es esta magistrada y si se cometió algún delito de revelación de secretos.