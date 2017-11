Jefa de Contabilidad del Canal de Isabel II no enjuició la compra de Emissao porque solo registraba cuentas auditadas

La jefa de Consolidación (Contabilidad) del Canal de Isabel II, Cristina Baeza, ha insistido este viernes que no enjuició la compra ni la pérdida de valor patrimonial de Emissao, la empresa brasileña comprada en noviembre de 2013 por la empresa pública madrileña de aguas, porque su función era sólo registrar y constatar las cuentas que proporcionada por la directora financiera, María Fernanda Richmond, porque estaban "auditadas".

La interviniente ha asegurado que no consolidó las cuentas de Emissao en 2013 porque no le daba tiempo, sino que lo hizo en 2014. De hecho, ha asegurado que se enteró a posteriori de esa compra. "Yo consolidé con la foto fija auditada. A mí nadie me consultó nada", ha indicado.

No obstante, Cristina Baeza ha apuntado que la compra de Emissao hay que valorarla en "una situación estática en el momento del tiempo". "La bajada de valor viene provocada por una seria de condiciones contables. Esa pérdida patrimonio viene provocada por los ajustes. Yo sí viene auditada doy por bueno. Ahí se ve que hay un déficit de cobro; hay unas valoraciones de unas desventuras que tenían, unas cuestiones sobrevaloradas que hay que ponerlas a valor de mercado. Hay ajustes fiscales que se ponen de manifiesto y se corrigen. Y a mí me parece bien", ha reconocido.

"Perdió dinero porque la situación de Brasil no era favorable. Las obras que hacía Emissao para empresas de aguas en la zona de Río de Janeiro tenían problemas de tesorería porque no cobraban bien de las administraciones", ha esgrimido.

Eso sí, la interviniente ha subrayado que ella no participó ni conoció la compra de Emissao. "No tengo información ni de quién promovió la compra. Yo no accedí a los informes previos que existían. Conocía una empresa con dificultades, que en ese momento perdía dinero. En el proceso de adquisición no me detuve, mi trabajo era muy operativo. La información con la que yo conté estaba en una auditoría en el cierre de 2014", ha concluido.