El Congreso aprueba la reapertura de la línea ferroviaria Monfragüe-Astorga

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la Proposición no de Ley presentada por el grupo Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea para la reapertura del servicio de trenes en la línea Monfragüe-Astorga y la recuperación del servicio ferroviario desde Asturias hasta el sur de la Península Ibérica dando servicio a Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

El diputado 'morado' Sergio Pascual ha defendido la Proposición no de Ley como una oportunidad de "devolver el sentido de pertenencia a muchos ciudadanos" y ha señalado que la red ferroviaria de ejes transversales "vertebra y da sentido" a un país que "es mucho más que su centro".

No obstante, el diputado socialista César Joaquín Ramos ha señalado que la Proposición no se puede llevar a cabo tal y como lo ha presentado el Grupo Unidos Podemos y ha invitado a la formación a que se "informe con anterioridad" ya que la iniciativa "no cumpliría con las leyes".