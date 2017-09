El Congreso del PSOE C-LM será el 28 y 29 octubre y Page desvelará si se presenta a la Secretaría General en 3 días

El XI Congreso regional del PSOE de Castilla-La Mancha se celebrará los próximos 28 y 29 de octubre y el secretario regional del partido, Emiliano García-Page, desvelará si se presenta a revalidar este cargo en los próximos tres días.

García-Page, que ha intervenido este domingo ante los cerca de 250 miembros del Comité regional y de la Ejecutiva regional del PSOE así como los militantes que se han querido sumar, aún no ha desvelado a los presentes cual será su decisión y será muy respetuoso con los plazos, por lo que lo comunicará en estos tres días, ha asegurado Maestre.

Sobre la decisión del alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, de optar a la Secretaría General del partido, no ha profundizado en esta intención, pues aún no se enmarca en los plazos establecidos y no es oficial, aunque ha afirmado que es la decisión de "un compañero", que respeta, del mismo modo que respetará si lograra sus avales para convertirse en candidato o si en el hipotético caso se alzara con la Secretaría General.