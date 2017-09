Condenado a 10 años de prisión el feriante acusado del homicidio de su empleado en Coria (Cáceres)

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a diez años de prisión al feriante P. P. C. como autor del homicidio de su empleado en Coria (Cáceres) el pasado 20 de enero de 2016.

Asimismo, se le condena al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento, incluidas las de la acusación particular y, en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar a una hermana del fallecido con 48.000 euros.

La sentencia, recogida por Europa Press, indica también que la clasificación en tercer grado penitenciario no se hará hasta que se haya cumplido, al menos, la mitad de la pena impuesta al condenado.

La sentencia declara como hechos probados que el día 20 de enero de 2016, sobre las 09,00 horas, J. M. G. A. acudió a la caravana que ocupaba P. P. C. con el que trabajaba como asalariado para comunicarle que no iba a continuar trabajando con él, y que le abonase la última cantidad que le debía.

Ello derivó en una discusión entre ambos al manifestarle P. P. C. que no le podía hacer eso al ir a trasladarse a otro pueblo con la atracción de feria. Esta discusión, primero verbal, siguió con un "leve forcejeo" en el transcurso del cual, P. P. C. coge un cuchillo y para acabar con la vida de J. M. G. A., se lo clava en el costado izquierdo traspasando el pulmón y llegando al corazón, produciéndole la muerte inmediata.