En Comú ve "claro" que "no hay DUI" y denuncia la "irresponsabilidad brutal" del Gobierno por seguir con el 155

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha rechazado este jueves la "irresponsabilidad brutal" del Gobierno al seguir con sus planes de aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Cataluña, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha "dejado claro" una vez más, a su juicio, que no ha habido una declaración unilateral de independencia y que quiere diálogo.

Según Domènech, la carta que ha enviado Puigdemont al Gobierno, como respuesta al requerimiento para que aclarara si había declarado o no la independencia y para que volviera a la legalidad, "dice claramente que apuesta por el diálogo y que no hay ninguna declaración unilateral de independencia (DUI) en juego".

"Después de esta respuesta no entendemos que el Gobierno siga en aplicando el 155 ante una DUI que no se ha producido. Si se justifica esa aplicación con un DUI que no se ha producido, es absolutamente de una irresponsabilidad brutal", ha denunciado, para añadir que eso tendrá efectos ante la población de Cataluña".

Así, ha manifestado que si este "no es el momento para que Rajoy llame a Puigdemont y puedan quedar" y hablar, "aunque no sea para ponerse de acuerdo", no sabe cuál puede ser. "Que alguien pretenda suspender el autogobierno de Cataluña diciendo que ha pasado algo que no ha pasado, eso es absolutamente incomprensible ante toda la ciudadanía", ha insistido.