Compromís pide reformas para que el Gobierno no haga "uso político" de su poder para suspender normas autonómicas

Compromís ha presentado una moción en el Congreso de los Diputados a favor de reformas legales que impidan el "uso con finalidades políticas" que, a su juicio, hace el Gobierno de su capacidad para suspender leyes autonómicas cuando las recurre al Tribunal Constitucional (TC).

Según expuso, cuando el Gobierno negocia con una comunidad para evitar el litigio no lo hace en pie de igualdad sino que "plantea un chantaje": si no hay pacto y presenta recurso al TC, pedirá la suspensión de la ley, que esta puede prolongarse muchos meses.

QUE SE USE CON "PROPORCIONALIDAD"

Tras estas críticas, Compromís ha presentado una moción para que el Congreso inste al Gobierno a tomar medidas. Empieza pidiendo que el Gobierno use con "proporcionalidad" esta capacidad para suspender normas y termina exigiendo una reforma de la legislación para que no se use ese artículo 161.2 de la Constitución "con finalidades políticas".