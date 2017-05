Compromís votará a favor de la moción de censura pero critica que Podemos esté "encabezonado" pese a no tener apoyos

Mata dice que "nadie que conozca quiere a Iglesias de presidente" y Podemos apunta a "la pelota en el tejado" de los socialistas

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha asegurado este martes que la formación votará a favor de la moción de censura presentada por Podemos en el Congreso contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque ha cuestionado que este partido esté "encabezonado" en que la moción salga adelante "sea como sea aunque saben que el resultado va a ser un 'no' y Rajoy acabará fumándose un puro".

"Compromís tiene claro que no podemos tener un Gobierno que nos margina, insulta y además ampara la corrupción. Es urgente presentar una moción, pero más urgente es presentarla y que se apruebe", ha destacado el parlamentario, quien ha instado a todos los partidos del cambio con representación en la Cámara Baja a sentarse y estudiar la posibilidad de que la moción "salga adelante".

En este sentido, ha cuestionado que los partidos que han presentado la moción "estén encabezonados en que salga adelante sea como sea aunque saben que el resultado va a ser un no y Rajoy acabará fumándose un puro".

"NO CONOZCO A NADIE QUE QUIERA A IGLESIAS DE PRESIDENTE"

"Yo no conozco a nadie, excepto a los votantes de Podemos y cada vez menos, que quieran a Pablo Iglesias de presidente", ha subrayado Mata, quien ha agregado que plantear la moción de censura ahora "no es lo mejor para desplazar a un gobierno corrupto", puesto que no cuenta con los 176 apoyos necesarios.