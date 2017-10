Compromís dice que el Rey se convirtió en "portavoz" del Gobierno y dejó mensaje de "mano dura"

Dirigentes de Compromís han asegurado que el Rey Felipe VI con su discurso se convirtió en el "portavoz" del Gobierno y dejó "entre líneas" el mensaje de "mano dura" y aplicar el artículo 155 de la Constitución. Además, la formación política destaca que echó "en falta" en las palabras del jefe del Estado una mención a la "violencia" del fin de semana en Cataluña y que no diera ni "una mínima responsabilidad" al Gobierno central de lo que está pasando.

Así, el senador de Compromís Carles Mulet ha señalado que el Rey "acabó convirtiéndose en un portavoz del Gobierno y el mensaje que dejó entre líneas es: mano dura y aplicar el 155". "No me esperaba un papel diferente al que tuvo, aunque sí que fuera un poco más sensible con lo que ha pasado, que instara al diálogo y tuviera más empatía con los que no pensamos como el Gobierno, lo que demuestra que es un fin del ciclo político y todos están intentando guardar su silla, y el rey el primero", ha añadido.