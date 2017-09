Collboni dice que el Govern ha incluido locales unilateralmente y que respetarán el informe jurídico

Confía en que "nadie haga nada que sitúe la institución fuera" del criterio del secretario municipal

Ha asegurado en una entrevista de Betevé recogida por Europa Press que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación oficial y que él desconocía que la lista incluyera estos locales, y que ha consultado a los "máximos responsables técnicos del Ayuntamiento" y le han afirmado que el consistorio no dispone de ninguna lista de locales.

Preguntado por qué haría si se abrieran centros municipales, ha dicho: "Yo no tengo que hacer nada. Lo que tenemos que trasmitir es la instrucción que ha dado el secretario a todos nuestros funcionarios públicos, y a partir de aquí esperamos que nadie haga nada que sitúe la institución fuera de lo que es el criterio que ha marcado el secretario".

Collboni ha insistido sobre la cesión de locales municipales: "No lo podemos hacer, porque nuestro compromiso como Gobierno municipal ha sido siempre proteger la institución y los funcionarios, y pedimos un dictamen al secretario y decía de forma muy clara que no lo podemos hacer".

Ha reiterado que el acuerdo que Colau anunció que había alcanzado con el presidente del Govern, Carles Puigdemont, no ha pasado por los órganos de Gobierno municipales y que no hay ningún papel firmado: "Si este acuerdo ha existido de palabra ha sido un acuerdo político, no tiene nada que ver con la institución".