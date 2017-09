Colau niega una mediación oficial con el delegado de Gobierno en Cataluña pero reconoce el contacto

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes que la supuesta reunión con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, suponga una "mediación oficial", si bien ha defendido mantener abierto el diálogo y no resignarse al "choque de trenes" entre el Gobierno y la Generalitat.

La regidora barcelonesa ha criticado la perspectiva del Gobierno con respecto al 1-O: "no existe el delito de referéndum, el PP no puede lavarse las manos y es perfectamente consciente de que llevamos siete años con un tema que no es de la Generalitat, es de la gente, una perfecta demanda legítima y democrática", ha resumido.