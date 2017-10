Colau pide la dimisión de Rajoy por "cobarde" y articular una mayoría alternativa

"Si estamos en democracia, por favor que se detenga la actuación policial"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido este domingo la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por considerarle un "cobarde" que no está a la altura, y ha invitado al resto de fuerzas políticas a formar una mayoría alternativa.

Como alcaldesa de Barcelona, ha exigido que se detenga inmediatamente la actuación policial, "porque no es aceptable que se lance contra una población movilizada, absolutamente pacífica e indefensa" que ha salido a la calle para defender sus derechos y libertades.

"Si estamos en democracia, por favor, que se detenga la actuación policial para que podamos hablar, que es lo que hace falta", y ha dicho que Rajoy no está a la altura de sus responsabilidades de Estado porque no busca soluciones, sino que complica más las cosas, según ella.

"No es una cuestión de independencia 'sí' o 'no', de una ruptura de Catalunya con España, sino de una ruptura entre del Gobierno de Rajoy y Catalunya", por lo que Rajoy debería dimitir y, si no lo hace, el resto de fuerzas deberían crear una alternativa para detener lo que ha tachado de barbaridad.