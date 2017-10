Ciudadanos afirma que, según una resolución judicial, los ediles "tránsfugas" de Talavera "han mentido"

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha valorado la resolución judicial por la que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo ha desestimado el recurso planteado por los ediles "tránsfugas" de Talavera de la Reina (Toledo) Jonatan Bermejo y Montaña Palacios. "Han demostrado que han mentido", ha aseverado De Miguel.

"Cuando pasan a un grupo no adscrito, no pueden recibir remuneración como si fueran parte del partido. No es legal cobrar un sueldo cuando no se tiene grupo municipal", ha reiterado la portavoz, al tiempo que ha remarcado que su formación había dicho "desde el principio" que estos dos ediles "eran tránsfugas" y habían "cambiado el voto".