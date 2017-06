Ciudadanos reclama el acta a los cuatro diputados de las Cortes Valencianas que han dejado el partido

La portavoz en el Parlamento autonómico rechaza las críticas a la dirección de Cs y las atribuye a una "pataleta"

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes Valencianas, Mari Carmen Sánchez, y el portavoz de la formación en la Comunidad Valenciana, Fernando Giner, han exigido este viernes al exportavoz del grupo parlamentario, Alexis Marí, y a los diputados David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García --que han anunciado su salida de la formación y su paso al grupo de no adscritos en la Cámara-- que entreguen el acta de diputados, tal y como se comprometieron en la carta ética que firmaron al inicio de su andadura política en el partido.

Sánchez, que ha comparecido junto a la mayoría de diputados autonómicos y junto al diputado en el Congreso Vicente Ten en una rueda de prensa en las Corts, ha calificado a los parlamentarios salientes del grupo de "tránsfugas" y ha asegurado que "aquí no hay víctimas ni mártires, somos trabajadores al servicio de la ciudadanía".

"Siempre he querido contar con los 13 diputados porque fue lo que los ciudadanos decidieron en las elecciones, pero son decisiones personales y las respeto", ha apuntado Sánchez, quien ha agregado que estos parlamentarios "tenían dos opciones, sumar o restar, multiplicar o dividir; aquí estamos los que pensamos que es mucho más rentable el sumar que la pataleta y el berrinche".

Sánchez, quien se ha mostrado apenada por las "faltas de respeto" de Marí y el resto de diputados salientes que no va a "consentir", ha pedido a sus excompañeros de grupo que devuelvan el acta de diputados: "Si son diputados autonómicos es porque los valencianos decidieron votar a las siglas de Cs", ha subrayado la parlamentaria, que se ha referido a los casos de otros cargos, como el que fuera diputado en el Congreso Domingo Lorenzo, que abandonaron la formación y entregaron su acta.

Sobre las acusaciones de grabaciones en el seno del grupo parlamentario realizadas por los cuatro diputados salientes, Fernando Giner les ha pedido saber "quién, cuándo, cómo y dónde", mientras que la portavoz en la Cámara autonómica ha asegurado estar "muy tranquila", ya que no tiene "la menor sospecha de nada".

"Me fío plenamente en todos los afiliados, diputados y concejales. No tengo motivo para sospechar de ellos. No tengo constancia de grabaciones ni de capturas de pantalla", ha incidido Sánchez.