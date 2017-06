Ciudadanos celebra este lunes en Bruselas su segunda edición del Campus Europeo de Jóvenes, en el que 40 militantes de la formación naranja asistirán a un seminario sobre las oportunidades laborales que pueden encontrar en las instituciones europeas.

En declaraciones a Europa Press, Melisa Rodríguez ha señalado que los jóvenes son "la base del proyecto" de Ciudadanos. "Presumimos de ser un partido que no mira el DNI de sus afiliados para acceder a ningún puesto de responsabilidad ni a ninguna lista", ha destacado, agregando que en Cs la estructura de jóvenes es horizontal, en vez de duplicarse "como hacen los viejos partidos".

Ser militante joven en la formación naranja supone tener "un plus de formación, de información y de talleres, y no solo enfocado a la vida política", sino también a "su futuro profesional" ha indicado Rodríguez. En su opinión, "la mayoría no están en Ciudadanos porque quieran ser un cargo electo, sino que están por convicción y porque quieren formar parte del proyecto".