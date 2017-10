Ciudadanos ve "desafortunadas" las disculpas de Millo por las cargas policiales y dice que los agentes hacían su trabajo

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, cree que las disculpas del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, por las cargas policiales de la jornada de votación del 1 de octubre en Cataluña "fueron desafortunadas" porque los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil estaban haciendo su trabajo y cumpliendo con una resolución judicial.

Para De Páramo, las imágenes que se difundieron de las cargas policiales "fueron desagradables sin duda". No obstante, ha recalcado que los agentes solamente estaban haciendo su trabajo.

El dirigente del partido naranja se ha mostrado convencido de que Puigdemont va a declarar de manera unilateral la independencia este martes porque "así lo dice su no ley": "(Puigdemont) es una especie de superhéroe que hace lo que le da la gana", ha dicho con tono irónico, recordando que los ciudadanos cumplen las normas.

"NO VALE ESPERAR" ANTE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Ante el "hecho sin precedentes" que, a su juicio, se va a producir este martes en el Parlament --donde Puigdemont tiene previsto comparecer para trasladar el resultado del referéndum de independencia"-- , ha dicho esperar que el Gobierno actúe: "No sé a qué esperamos", ha apuntado, insistiendo en que "no vale esperar" porque Puigdemont y el vicepresidente, Oriol Junqueras, "no van a dejar" de ser independentistas.