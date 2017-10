Ciudadanos defiende la aplicación del artículo 155 para "restaurar la autonomía" y convocar elecciones

Acusa a los dirigentes independentistas de haber suspendido las instituciones y denuncia la "inacción" del Gobierno del PP durante años

El senador de Cs ha señalado que "no hay nada más constitucional que aplicar la Constitución para proteger a todos los catalanes, porque no hay democracia fuera de la ley". "No vamos a permitir que quienes quieren separarnos del resto de España y sacarnos de la Unión Europea se carguen la autonomía catalana y liquiden las instituciones", ha subrayado.

"Hubiéramos preferido no haber tenido razón y no llegar a este punto, pero nadie podrá decir que no avisamos muchas veces en estos once años", ha indicado, añadiendo que los políticos de la formación naranja tuvieron que soportar por ello que les llamaran no solo "alarmistas", sino "traidores, fachas y 'botiflers'".