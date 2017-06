Ciudadanos cree que el PP "hace tiempo que ha perdido el norte en Andalucía" y le acusa de poner "zancadillas"

EUROPA PRESS

El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha considerado este lunes que el PP-A "hace tiempo que ha perdido el norte en Andalucía" pues "sólo mira los réditos electorales y los sondeos", a la par que ha criticado que "hasta ahora, en el Parlamento, no hay día en el que no intente poner la zancadilla ya no solo a Susana Díaz, sino también a Cs".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha censurado que el PP-A esté "poniendo minas permanentemente en el camino de Cs a ver cuándo se equivocan para sacar rédito político". "En esa estrategia el PP-A y su presidente, Juanma Moreno, se confunden con Cs", ha apostillado.

Así, ha considerado que el PP-A "no sabe lo que quiere" y "hace tiempo que ha perdido el norte en Andalucía", cuando ha defendido que "hay que poner la luz larga y ver qué queremos hacer con esta tierra". "Quiero un proyecto y propuestas, nosotros lo hacemos en Cs, no pedimos nada que no practiquemos", ha agregado Marín.

Y es que, según ha indicado, parece que últimamente "el PP-A está muy interesado en hablar y en acercarse a Cs otra vez", algo para lo que ha dicho que "no hace falta ni cortejarnos ni lanzarnos piropos" sino sentarse a dialogar sobre los temas importantes que conciernen a Andalucía.

"No se trata de con quién sino para qué se quieren los apoyos", ha afirmado Marín al ser preguntado por un hipotético acuerdo entre Cs y el PP-A, toda vez que ha insistido en que la forma de entenderse es sentándose a dialogar teniendo claro para qué. "Si queremos mejorar el empleo, bajar la presión fiscal y mejorar los servicios básicos, hablamos de eso, lo demás provoca fricciones que no conducen a nada", ha zanjado Juan Marín.