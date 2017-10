Cifuentes sobre la salida de empresas de Cataluña: "No quiero que Madrid crezca a costa de que Cataluña pierda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este lunes que Madrid acogerá "con los brazos abiertos" a las empresas que quieran asentarse en la región tras salir de Cataluña, pero ha indicado que no quiere que "Madrid crezca a costa de que Cataluña pierda".

En declaraciones a los medios preguntada por la salida de empresas de Cataluña, Cifuentes ha afirmado que en Madrid acogerán a cualquier empresa "con los brazos abiertos como siempre", pero ha señalado que es una noticia "tristísima" porque "no se puede descapitalizar una región que aporta el 19 por ciento del PIB".

Cifuentes ha afirmado que no quiere que se marchen empresas y bancos de Cataluña para venir a Madrid, sino que vengan empresas extranjeras. "No quiero que Madrid crezca a costa de que Cataluña pierda", ha señalado la popular, quien ha dicho que "Cataluña es España" y los catalanes "no merecen que una región que siempre ha estado a cabeza de España en crecimiento y prosperidad se quede descapitalizada y empobrecida".