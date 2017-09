Cifuentes asegura que madrileños saben "muy bien" cuál es su nación y que respaldarán la Constitución ante "desafíos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este jueves que la Comunidad de Madrid es un "modelo de convivencia" y ha añadido que sus ciudadanos saben "muy bien" cuál es su nación y que respaldarán la Constitución y el Estado de Derecho ante "cualquier desafío".

Así lo ha manifestado la presidenta regional durante su intervención en el debate del estado de la región, donde ha precisado que la Comunidad busca "la colaboración y no el conflicto, el diálogo y no la imposición, la ley y no la arbitrariedad".