La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este miércoles que si Podemos quiere tener credibilidad, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato (IU), y la delegada de Igualdad, Celia Mayer (antigua integrante de Ganemos), ambos de Ahora Madrid, deben dimitir de manera inminente y aplicar su código ético.

"Ya deberían haber dimitido. Ha pasado un día desde que dos concejales de Podemos fueran imputados por dos delitos graves, entre ellos el de malversación de fondos públicos que el propio código ético de Podemos recoge como una de las causas que provoca la dimisión y ellos no solamente no han dimitido sino que parece ser que están muy orgullosos de haber cometido presuntos delitos", ha considerado Cifuentes tras la decisión de estos dos ediles de no dimitir pese a haber sido citados a declarar por el juez en el marco del caso del Mutua Madrid Open.

La popular, que se refiere en todo momento a Podemos pese a que los ediles son de Ahora Madrid, ha considerado que "si Podemos quiere tener algún tipo de credibilidad de cara a la ciudadanía tiene la obligación de aplicar el código ético y el concejal Sánchez Mato y la concejala Mayer tienen que dimitir de manera inminente". En su opinión, si no lo hacen, la alcaldesa "tiene la obligación moral de cesarlos porque ha dicho en muchas ocasiones que no caben políticos imputados".

La popular ha insistido en que si Podemos quiere tener alguna credibilidad de cara a la ciudadanía los ediles deben dimitir porque se trata de un delito de malversación de fondos públicos y ha considerado que si no lo hacen o no les cesa la alcaldesa se verá que "Podemos no solamente no puede, sino que no cumple", ya que en el resto de los partidos cuando se incumple el código ético hay dimisiones y consecuencias".