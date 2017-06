La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha atribuido a una "estrategia de defensa" las declaraciones del exconsejero y supuesto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, sobre que ella era la "mano derecha" del expresidente Ignacio González.

En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid sobre la entrevista concedida por Granados tras salir de la cárcel a OK Diario, Cifuentes ha apuntado que "esto a partir de ahora va a ser un baile de unos y otros".

"Yo no voy a hacer declaraciones de lo que digan unos, de lo que digan otros, de lo que digan personas que están cumpliendo prisión provisional ni de lo que digan personas que están con medidas cautelares ni en libertad condicional, yo me tengo que dedicar a gobernar exclusivamente", ha aseverado.

Respecto a las declaraciones de Granados señalando que Cifuentes considera que los informes de la UCO sobre ella son de poca entidad mientras los que le afectan a él no, la presidenta regional ha dicho que no sabe a qué se refiere y que no va a entrar en eso.