Cientos de personas se concentran frente al Ayuntamiento de Zaragoza para pedir diálogo

Cientos de personas se han concentrado este sábado frente al Ayuntamiento de Zaragoza para pedir diálogo en el conflicto de Cataluña. La protesta ha sido convocada mediante las redes sociales, bajo el lema 'España es mejor que sus gobernantes, ¿hablamos?'.

"Es la hora de decir que España es un país mejor que sus gobernantes. Han sembrado odio, nos enfrentan y dividen. Si no intervenimos como sociedad España se convertirá en un país difícil de habitar. Por eso debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía y demostrar que no queremos que nos utilicen que no se enfrenten que nos mientan, que somos muchos más y que esto no lo resuelven ellos sino la gente el diálogo la convivencia", reza el manifiesto de la concentración.