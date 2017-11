Centenares de personas se manifiestan en Madrid en contra del "racismo estructural"

Alzando pancartas con lemas como "España será antirracista o no será", "mi cultura no es tu disfraz", "la cooperación internacional es otra forma de racismo" o "comunidades racializadas unidas en la lucha", los manifestantes han reivindicado que se aborde el racismo desde un "punto de vista político y no como una causa social menor" ya que "no es algo anecdótico, sino un sistema de opresión que tiene que ver con cuestiones estructurales".