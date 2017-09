Causapié cree que no "corresponde" responder a Franco sobre la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid en 2019

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, no ha querido responder este miércoles al mensaje lanzado ayer por el candidato a la Secretaría del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, que vuelve a apostar por Ángel Gabilondo como aspirante a la Presidencia regional pero no por ella como aspirante a la Alcaldía de la capital.

"No voy a hacer comentarios, creo que no es el debate. No estamos en el debate de las primarias. Yo creo que no voy a hacer comentarios a ese respecto ni a lo que digan los candidatos. Creo que no me corresponde", ha añadido Causapié tras asistir esta mañana a un debate sobre el futuro de la Plaza Mayor.