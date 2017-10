Catalá insiste en que Puigdemont no subsanaría sus incumplimientos con unas elecciones y que no frenarían el 155

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido este martes en que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no podría frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución convocando unas elecciones en Cataluña, sino que tendría que "acreditar que no ha incumplido sus obligaciones constitucionales".

"El Gobierno ha promovido ese mecanismo porque creemos que ha habido un incumplimiento grave de esas obligaciones y haría falta que la Generalitat acredite que no ha incumplido sus obligaciones. Si eso sucede, no tiene sentido el 155, pero solamente convocar elecciones no subsana el incumplimiento grave de obligaciones como es el cumplimiento de la Constitución y de las sentencias", ha recalcado.