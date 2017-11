Catalá responde a ERC que los políticos de Cataluña no son intocables y deben responder ante la ley

EUROPA PRESS

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados la independencia de la Justicia y ha recordado, ante la pregunta que le ha planteado la diputada de ERC Ester Capella sobre las prisiones preventivas acordadas por la Audiencia Nacional para los exmiembros del Govern, que "los políticos no son intocables, no están al margen de la justicia". "¿Son mejores los políticos de Cataluña para no tener que responder ante la ley? ¿Son distintos del resto de ciudadanos?", se ha preguntado Catalá.

El titular de Justicia respondía de este modo a las acusaciones de Capella, que ha defendido que el equipo de Carles Puigdemont se encuentra en prisión por rebelión pese a que el Código Penal exige que haya una violencia que en su caso no ha existido. También ha calificado de "pacífica" la actuación de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, del pasado 20 de septiembre, que les ha valido igualmente su ingreso en prisión.

Capella, que lucía un lazo amarillo en solidaridad con todos estos "presos políticos", ha acusado al PP de crear un clima social "para colocarlos como violentos" y ha defendido que están encarcelados por sus ideas, por lo que en su caso el Estado de Derecho se ha utilizado por el Gobierno "para su venganza". "La gran mayoría de los catalanes no reconocemos una Constitución que niega nuestro derecho a decidir", ha añadido la diputada, por lo que tras habérselo impedido en varias ocasiones han decidido "ejercerlo pacíficamente".

Ante estas acusaciones el ministro de Justicia ha pedido a la parlamentaria de ERC que explique que la justicia no es independiente a los jueces y fiscales que ejercen cada día en este país y le ha recordado que hablar de presos políticos "hace un flaco favor a nuestra democracia porque no es cierto".

"Los ciudadanos no se van fuera de España para eludir la acción de la justicia -ha manifestado Catalá en clara alusión a la situaciónde Puigdemont- y eso es el día a día de la justicia y usted lo sabe", ha concluido Catalá, mientras que Capella únicamente ha vuelto a tomar la palabra para dar su "apoyo" a la huelga convocada hoy en Cataluña.