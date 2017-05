Casado responde a Puigdemont que el Gobierno tiene "la sartén por el mango"

Asegura que el Ejecutivo cuenta con la mayoría social "en Cataluña y en España"

Ante esta situación, el vicesecretario de Comunicación ha pedido a los independentistas catalanes que cambien de postura y que acudan a las Cortes de España "para debatir lo que quieran". No obstante, ha puesto de relieve que "no tienen la razón y tienen cada vez menos apoyo social".

Sobre este mismo asunto, Casado ha indicado que el mensaje de Mariano Rajoy es que el Gobierno no va a dejar pasar "ni una". "No vamos a tolerar un golpe de estado, no vamos a tolerar que se liquide la soberanía nacional y la unidad de España en 24 horas, vamos a reivindicar la unidad de España", ha apostillado durante su intervención en la clausura del Congreso Provincial del PP de Salamanca, donde ha sido reelegido Javier Iglesias para continuar tras ocho años al frente.