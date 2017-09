Casado (PP) defiende la moción de censura de Arrimadas, pero lamenta que no le den los números

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha defendido la moción de censura que anunció la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al entender que su objetivo es la celebración de unas elecciones autonómicas y que "eso sí que es derecho a decidir"; aunque ha lamentado que no le den las cifras.

No obstante, ha recordado que "eso ya lo hicieron tras el fracaso del 9-N" y se ha lamentado explicando que "lo que pasa es que no le dan las cifras". Así, ha cargado contra "este debate tan absurdo" que enfrenta las democracias representativas y el "asamblearismo actual": "Ha fracasado en Reino Unido, tanto con Escocia como con el 'Brexit', ha fracasado en Colombia, ha fracasado en Hungría y está fracasado en Cataluña", ha recalcado.

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP ha destacado lo que, según él, supone el principal problema: "Cuando pierden, lo quieren repetir", ha afirmado, argumentando que es por ello que los gobernantes tienen que "tener el coraje de no caer en esa bondad, en el 'buenismo'".

NO SE VA A TOLERAR ABSOLUTAMENTE NADA

Ha aseverado que el Gobierno "no va a tolerar absolutamente nada" y ha apuntado que "la maquinaria que tiene el Estado español para preservar la legalidad es suficientemente potente". Eso sí, ha hecho hincapié en que "muy poca gente" conoce la estrategia de respuesta al desafío secesionista del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Las estrategias hay que tenerlas, no que explicarlas; no hay que dar pistas al adversario", ha concluido.