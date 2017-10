Casado explica su cita a Companys y dice que es Podemos quien pide el asesinato de sus adversarios

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha querido dejar claro que, cuando ha dicho que Carles Puigdemont puede acabar como el expresidente catalán Lluís Companys , se refería a su detención y encarcelamiento en la República, no a su fusilamiento años después, y ha replicado que es Podemos y no él quien pide el "asesinato" del Rey y de sus adversarios políticos. Su comparecencia y su posterior matización en las redes sociales ha levantado la polémica provocando una oleada de comentarios.

"La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", ha enfatizado, refiriéndose, --según ha puntualizado después--, al encarcelamiento de Companys ordenado por el Gobierno de la II República, y no a su ejecución por parte del régimen franquista , que ocurrió años después.