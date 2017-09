Carmena reconoce que tiene "muchas presiones", agracede que le pidan que repita pero sólo quiere hablar del presente

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reconocido que siente "muchas presiones", agradece que le pidan que repita como candidata en las elecciones de 2019 pero sólo quiere hablar del presente.

Así lo ha asegurado este jueves a la prensa tras entregar los premios del primer concurso infantil de poesía Gloria Fuertes. "Ya dije hace unos meses que no hay pregunta, que no quiero hablar del futuro, que quiero hablar del presente. Hay mucha gente, por lo que sea, que me dice que me presente, me anima a presentarme y les doy las gracias. De momento sólo puedo decir que de eso no quiero hablar", ha contestado a los periodistas.