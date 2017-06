La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no descarta acudir al Tribunal Supremo aunque tiene "mucha esperanza" en el recurso contencioso-administrativo presentado al Tribunal Superior de Justicia (TSJM) ante el rechazo del Ministerio de Hacienda al Plan Económico-Financiero (PEF) y por los Acuerdos de No Disponibilidad requeridos por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

"Respetamos la legalidad aunque no la compartamos", ha declarado este viernes en la comisión de Cultura y Deporte. Tras una pregunta de Cs sobre los 21,4 millones de euros que se retienen provisionalmente en Madrid Destino dentro de esos Acuerdos de No Disponibilidad, Carmena ha defendido la "capaciad de los ayuntamientos para desarrollar sus proyectos", entidades que se encuentran "subyugadas por políticas generales" que no comparten y que restan autonomía municipal.